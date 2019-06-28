الأعرجي يشدد على ضرورة محاسبة مقتحمي السفارة البحرينية

2019/06/28 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، على ضرورة محاسبة مقتحمي السفارة البحرينية في بغداد، فيما دعا الخارجية العراقية الى تقديم اعتذار رسمي.

وقال الاعرجي في تصريح ان التعبير عن موقف تجاه قضية داخلية او اقليمية او دولية حق طبيعي جدا، مبينا ان الاعتداء على السفارات جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك هي انتهاك لهيبة الدولة وتعكر العلاقات الدبلوماسية وتؤدي الى زعزعة ثقة الدول في حماية سفاراتها في العراق.

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