النفط يهبط مع انطلاق قمة “العشرين” في اليابان

2019/06/28 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تراجعت أسعار النفط الجمعة، إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت ضمن قمة مجموعة “العشرين”.وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود مزيج “برنت” العالمي بنسبة 0.5% إلى 66.20 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة […]

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