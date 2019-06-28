2019/06/28 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، ان أعضاء من مجلس الأمن الدولي سيزورون العاصمة بغداد، غداً السبت، لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار، وإعادة الإعمار.

وقال الصحَّاف في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زيارة أعضاء مجلس الأمن ستكون إلى بغداد يوم غد في إطار دعم العراق وهو ينتهج رؤية متوازنة في تعزيز مكانته الدولية”

وأضاف، انه “سيلتقي أعضاء مجلس الأمن مع القيادات السياسية العراقية؛ مما يؤكد سيادة العراق، وأمنه، ووحدة أراضيه”، مبينا ان “زيارة أعضاء مجلس الأمن يحمل دلالة واضحة للدور النشط، والفعال للدبلوماسية العراقية”.

وأوضح الصحَّاف، ان “أعضاء مجلس الأمن الدولي يزورون بغداد استجابة لدعوة من قبل الحكومة العراقية”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعضاء من مجلس الأمن الدولي في بغداد غداً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعضاء من مجلس الأمن الدولي في بغداد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).