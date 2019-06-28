تنفيذ حملات لرفع التجاوزات على الشوارع العامة والارصفة والاكشاك غير المرخصة في البصرة

2019/06/28 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في محافظة البصرة حملات لرفع التجاوز على الشوارع العامة والارصفة والمحلات والبسطات والاكشاك غير المرخصة في المحافظة.وقال رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات “عبد الامير حسن حاچم” في تصريح ” إن لجنته نفذت عددا من الحملات، لرفع التجاوزات من شوارع الجزائر والاندلس ومنطقة الشريط الاخضر و الشارع الممتد من ساحة […]

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