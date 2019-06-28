نصيف: النزاهة أنقذت ملياري دولار بعقد غير قانوني بوزارة الكهرباء

2019/06/28 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن فساد بقيمة ملياري دولار من أموال العراق كان من الممكن ـن يهدر بسبب قيام وزير الكهرباء بتمرير عقد غير قانوني.وقالت في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "هناك معلومات عن فضيحة في وزارة الكهرباء تتضمن مخالفة للقانون ارتكبها الوزير، إذ قام رجل الاعمال احمد اسماعيل صاحب شركة (كار) بتقديم طلب الى رئيس الوزراء بالموافقة على انشاء محطة كهرباء بطاقة ١٥٠٠ ميكاواط على طريقة الاستثمار في منطقة بسماية.

وأضاف إن "قيمة العقد هي قرابة ملياري دولار امريكي، والذي حصل بسرية تامة لاتعلم به جميع دوائر الوزارة، الا بعد ان طلب مدير شركة كار كتاب تسهيل امر للمباشرة بالعمل"، مشيرا الى "ان توقيع العقد مع شركة كهرباء الوسط، الامر الذي اثار استغراب مسؤولي الوزارة وعدم موافقتهم على سير العقد السري غير القانوني".

وأكدت إن "هيئة النزاهة سارعت بكشف ملف العقد بعد ان وردتها معلومات بذلك من اطراف في الوزارة، وبدأت تحقيقاً كبيراً في هذه الفضيحة التي لا يمكن تغطيتها من قبل مكتب الوزير، كما ان المفتش العام سارع الى رفض العقد بكتاب رسمي وكذلك المدراء العامون المعنيون".

ولفت الى إن بعد "انكشاف الفضيحة وتدخل النزاهة ومباشرتها بالتحقيق سارع وزير الكهرباء الى اصدار كتاب مستعجل وجه القانونية والاستثمار وكهرباء الوسط الى ايقاف العقد او تكييفه بطريقة قانونية تنقذ ماء الوجه".انتهى/س

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