١٣٠٠ متقدم يجرون اختبار القبول في المعهد القضائي

2019/06/28 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى، اليوم الجمعة، مايقارب ١٣٠٠ متقدم امتحان الكفاءة القانونية للقبول في المعهد القضائي بدورته الثانية والأربعين.

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