الصالحي يدعو الى تغيير تسمية الهيئات المستقلة

2019/06/28 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الجمعة، انه لايوجد مسمى هيئات مستقلة فجميعها مقسمة بين احزاب ومكونات، مشيرا الى ان عدم وجود تمثيل للتركمان داخل مجلس الوزراء يعني وجود "مؤامرة".

وقال الصالحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حقوق المكون هي بالاستحقاق الحكومي داخل الكابينة الوزارية"، مشيرا الى أن "عدم وجود ممثل لنا داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك مؤامرة ستتم من خلال اتخاذ قرار داخل المجلس ونحن مكون رئيسي سنكون غائبين عن ابداء رأينا".

وأوضح ان "عدم وجود تمثيل سياسي للتركمان داخل مجلس الوزراء معناه ان هناك امور اخرى يريدون تسويقها داخل مجلس الوزراء لذلك لايريدون وجود التركمان".واضاف الصالحي، ان "الحديث عن هيئات مستقلة هو امر بعيد كل البعد عن الواقع"، معتبرا "لا توجد هيئات مستقلة وجميعها سياسية".ودعا الصالحي وسائل الاعلام الى "عدم تسميتها بهيئات مستقلة ولنسمي الاشياء بمسمياتها"، مشددا على ان "الهيئات قسمت مابين هيئة تابعة لحزب او مكون وهي وزعت بالتساوي مابين المكونات باستثناء التركمان".

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