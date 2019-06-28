نزاهة كوردستان تطالب بالسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة

2019/06/28 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، انها وجهت كتابا رسميا الى رئيس برلمان كوردستان تؤكد فيه على ضرورة ان تعرض السير الذاتية للمرشحين للمناصب الحكومية على الهيئة قبل التصويت عليهم لتولي تلك المناصب كما هو معمول به في بغداد.وجاء في بيان لاعلام الهيئة ورد لشفق نيوز، ان الهيئة وجهت كتابا رسميا بالعدد 5/113 في 23 حزير ان الجاري الى رئيس برلمان كوردستان اكدت فيه ان احدى اهم مهام الهيئة هي ترسيخ قواعد النزاهة والاخلاص في القطاع الوظيفي العام في اقليم كوردستان، لافتا الى انه في الانتخابات السابقة لبرلمان كوردستان قامت الهيئة بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان تدقيق في اسماء جميع مرشحي القوائم الى البرلمان.وطالب رئيس البرلمان ان يعرض جميع المرشحين للمناصب الوزارية والدرجات العليا على الهيئة من اجل التدقيق في سيرهم الذاتية كما هو الحال في بغداد حيث لا يتم اي تعيين من دون رأي هيئة النزاهة في العراق وهذه خطوة مهمة في اسس النزاهة والاخلاص.واشار البيان الى انه يجب ان يكون الامر كذلك بالنسبة الى الاشخاص الذين يتولون مناصب عليا في الاقليم، مشددة على ان ذلك سيشكل له تاثير كبير في تحسين الوضع الاداري والحكم في كوردستان.

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