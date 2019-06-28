2019/06/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يحتوي تطبيق “أنورا” على تقنية حديثة تسمح للأشخاص بمتابعة صحتهم العامة عن طريق التقاط صورة شخصية “سيلفي” على الهاتف المحمول.ويحصل الشخص على النتيجة في غضون 30 ثانية بحسب مصممي التطبيق الجديد.قامت شركة “نورالوجكس” الكندية والتابعة ل‍منظمة العفو الدولية بإدخال تقنية الخيال العلمي ويمكن تحميله مجانا على معظم الهواتف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصدار تقنية جديدة تسمح للأشخاص بمتابعة صحتهم عن طريق “السيلفي” وكالة خطوة برس.

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