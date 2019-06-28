مصدر: القوات الامنية لا تزال تلاحق المتورطين باقتحام سفارة البحرين.. هذا ما يخص التحقيقات

2019/06/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاصافاد مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة (28 حزيران 2019)، بأن القوات الأمنية لا تزال تلاحق المزيد من المتورطين باقتحام سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الوزارة ومكافحة الشغب اعتقلت أمس الخميس، أكثر من 50 شخصاً شاركوا باقتحام مقر سفارة البحرين ببغداد، وتواصل ملاحقة بقية المتورطين"، مبيناً أن "الوزارة ستتعامل بحزم ولن تسمح بتكرار الحادث، كما أنها ستسلم المتورطين للقضاء بعد التحقيق معهم".

واضاف ان "الوزارة عازمة على كشف نتائج التحقيقات امام الرأي العام"، مشيراً الى ان "زيارة وزير الداخلية ياسين الياسري الى مقر سفارة البحرين أكدت جدية الحكومة بحماية امن البعثات وأنها لن تسمح بأي تجاوز من قبل اية جهة كانت من جديد".

وتابع أن "هذه الزيارة، بعثت رسالة تشير الى ان بغداد امنة وهي بيت لجميع الاشقاء والاصدقاء من مواطنين وبعثات دبلوماسية".

وكان وزير الداخلية، ياسين طه الياسري، قد أمر الجمعة (28 حزيران 2019)، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة حماية السفارة البحرينية، فيما شدد على أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.

وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد، شدد على ثلاثة نقاط، اولها، أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولا يسمح بتجاوزه تحت اي ظرف".

واضاف معن: أنه "تم القبض على 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة".

واشار الى أن "وزير الداخلية قام بتشكيل مجلس تحقيقي، بحق أمر قوة الحماية الخاصة بسفارة البحرين لتقصيره بالواجب".

وكانت الحكومة العراقية، قد اصدرت الجمعة 28 حزيران 2019، بياناً بشأن حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين عبروا عن رفضهم لاقامة ورشة المنامة الخاصة بصفقة القرن لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على الاراضي البحرينية.

وذكرت الحكومة في بيانها: "تعرب الحكومة عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

واضافت ان " الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وتابعت ان " الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

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