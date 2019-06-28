هبوط أسعار النفط قبيل محادثات مجموعة العشرين واجتماع أوبك

2019/06/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}ْ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مُقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت ضمن قمة مجموعة العشرين، ويتطلعون إلى اجتماع أوبك الأسبوع القادم.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 59.13 دولار للبرميل.ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يُعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت.وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعرفة باسم أوبك+، عقد اجتماعات يومي الأول والثاني من يوليو تموز في فيينا لاتخاذ قرار بشان تمديد تخفيضاتهم للإنتاج.واتفق أعضاء أوبك+ على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.انتهى

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