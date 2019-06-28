بعد اقتحام السفارة: العراق ساحة طهران “المفضلة” لمواجهة واشنطن

2019/06/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الرسائل الإيرانية المزعجة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والتي مصدرها العراق في تواصل مستمر، فبذريعة رفض عقد مؤتمر المنامة بشأن القضية الفلسطينية،

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