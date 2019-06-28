الأنواء الجوية تزف خبراً ساراً بشأن درجات الحرارة للأيام المقبلة

2019/06/28 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تشهد الايام الخمسة المقبلة انخفاضاً بدرجات الحرارة في بغداد ومعظم مناطق البلاد بحسب ما اعلنته هيئة الانواء الجوية اليوم الجمعة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “طقس اليوم الجمعة سيكون صحواً في جميع المناطق مع انخفاض بعدة درجات الحرارة عن ما سجل يوم امس، حيث ستكون درجة الحرارة […]

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