2019/06/28 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يتحمل المسؤولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى: حرائق الكبريت تنذر بكارثة تهدد عموم العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى: حرائق الكبريت تنذر بكارثة تهدد عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).