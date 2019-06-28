2019/06/28 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد مجلس محافظة نينوى ،الجمعة، إقليم كردستان والجانب التركي لإرسال طائرات إطفاء الى نينوى من أجل التدخل في إيقاف الحرائق التي تندلع بين الفينة والأخرى، مبيناً أن الجهات المعنية لم تتوصل الى مفتعلي تلك الحرائق، محذراً في الوقت ذاته من وصول غازات الكبريت الى معظم مناطق المحافظة.وقال عضو مجلس المحافظة حسام العبار في تصريح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلى من يهمه الأمر ..تحذيرات من وصول غازات الكبريت الى معظم مناطق نينوى النعيم نيوز.

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