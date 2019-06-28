تعرف على حالة الطقس لليوم الجمعة

2019/06/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، 28 حزيران 2019 ، ان طقس الجمعة، سيكون صحوا مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.

واشار الى ان بغداد ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 45 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات البصرة والمثنى والنجف اعلى ارتفاعا بدرجات الحرارة والتي تصل لـ49 درجة مئوية، في حين تكون السليمانية الاكثر انخفاضا في درجة الحرارة، حيث تسجل 39 درجة مئوية للحرارة العظمى.

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