2019/06/28 | 12:11

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مطالب بإيقاف القصف التركي على مناطق في أربيل

كلمة -

بغداد

طالبت كتلة التغيير النيابية، الرئاسات الثلاث بإيقاف القصف

التركي لمناطق حدود اربيل .

وقال النائب عن التغيير كاوه محمد في بيان "مرة اخرى قامت اليوم

الطائرات التركية بقصف مناطق حدودية اهلة بالسكان تابعة لمحافظة

اربيل وأدت الى استشهاد اربعة مواطنين و جرح خمسة اخرين و كلهم من

المواطنين العزل الساكنين في المنطقة".

واضاف" في الوقت الذي نستنكر وبشدة هذه الخروقات المتكررة للسيادة

العراقية والقصف العشوائي لمناطق واسعة من اقليم كردستان -العراق-

بدون اي رادع وردع لا من قبل الحكومة الاتحادية ولا من قبل حكومة

اقليم كردستان -العراق- ، نؤكد مرة اخرى على ضرورة ايقاف هذه

التدخلات اليومية للحكومة التركية في الاراضي العراقية".

وطالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي و بالأخص الرئاسات

الثلاث " بموقف جدي و حازم تجاه القصف المستمر لقرى و قصبات

عراقية-كردستانية حدودية و الدفاع عن مواطنين عزل يستحقون حياة امنة

و كريمة و ليس العيش يوميا تحت سقف وابل من النيران".

ودعا الامم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ان"

يكون لهم دور في ايقاف الهجمات المتكررة للطائرات التركية و الحد من

استشهاد و نزوح مواطني تلك المناطق".

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