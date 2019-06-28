2019/06/28 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر دبلوماسية لرويترز: الإمارات سحبت بعض قواتها من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي للبحر الأحمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر دبلوماسية لرويترز: الإمارات سحبت بعض قواتها من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي للبحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر دبلوماسية لرويترز: الإمارات سحبت بعض قواتها من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي للبحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).