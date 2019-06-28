ما أسباب زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى بغداد؟.. بالتفاصيل

2019/06/28 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن أسباب وموعد زيارة وفد أعضاء مجلس الامن الدولي إلى بغداد، فيما أكدت أن الزيارة تأتي بدعوة من

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