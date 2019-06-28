النزاهة تضبط متهما يروج لعملة مزيفة من الفئة المحلية والاجنبية في ديالى

2019/06/28 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الهيأة في بيان لها ، ان "فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى نفذ عمليَّة ضبطٍ لمُتهمٍ بترويج عملةٍ مُزيَّفةٍ في المحافظة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ".

واضافت ان "فريق المكتب قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة دخوله المُحافظة وضبطه بالجرم المشهود في أطراف مركز مدينة بعقوبة"، مبينة أنه "تمَّ ضبط كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة التي كانت بحوزة المُتَّهم داخل عجلته، في العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّة".

وتابعت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملة المُزورة المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (281) من قانون العقوبات.

انتهى .ا.ع

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