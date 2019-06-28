محافظ كركوك: وجهنا القوات الامنية بملاحقة المسؤولين عن التفجيرات لمحاكمتهم

2019/06/28 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أدان محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية راكان سعيد الجبوري، التفجيرين الأرهابيين اللذين استهدفا المدنيين العزل في مدينة كركوك.





وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندين بشدة الجريمة الأرهابية النكراء التي وصلت فيها بشاعة ودنائة الزمر الأرهابية لأستهداف مدنيين عزل داخل باص للنقل واخرى في مراب للسيارات بمدينة كركوك والتي سالت فيها دماء مواطنينا الابرياء في هذا اليوم المبارك”.

وأضاف، “وجهنا القوات الأمنية بضرورة الوصول للأرهابين والمجرمين لتقديمهم للقضاء العادل والقصاص منهم”.





وذكر الجبوري، انه “في الوقت نفسه نهيب بمواطنينا الكرام بضرورة الابلاغ عن أي ظاهرة مشبوهه والتعاون الكامل والدائم مع القوات الأمنية لأننا نؤمن ان تحقيق الأمن والأستقرار هو هدف كبير لايمكن الوصول اليه الا عبر تعاون المواطنيين مع اخوانهم في القوات الأمنية”.





وتابع “نعد مواطنينا الكرام ان ما تحقق من أمن وأستقرار لايمكن التفريط به وستوجه قواتنا الأمنية ضرباتها للفلول الأرهابية التي سولت لها نفسها المريضة والأجرامية لأستهداف العزل من مواطني كركوك”.





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