2019/06/28 | 12:18

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الامارات تبدأ بتخفيض وجودها العسكري في اليمن

بدات الامارات بتخفيض وجودها العسكري في اليمن ، اثر الخسائر التي

منيت بها امام المقاومة الشعبية اليمنية.

من جانبها تعتزم الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في عدة

مناطق من الشرق الاوسط لدعم دول الخليج ، حيث اكدت مصادر دبلوماسية

بواشنطن ان القوة العسكرية الاميركية ستعزز بارسال ألف جندي في

منطقة الشرق الأوسط.

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