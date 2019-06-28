2019/06/28 | 12:18

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ترامب وبوتين يبحثان ملفات إيران وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا

ناقش رئيسا الولايات المتحدة دونالد ترامب ، وروسيا فلاديمير بوتين

، الملفات المتعلقة بدول إيران وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان ان ترامب وبوتين اكدا خلال لقائهما على

هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية أن البلدين سيواصلان

المفاوضات حول نموذج الحد من التسلح للقرن الحادي والعشرين كما

اتفقا على تحسين العلاقات الروسية الاميركية التي تصب بمصلحة العالم

بأسره بحسب تعبير البيان.

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