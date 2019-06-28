النائب السابق عن دولة القانون رياض غريب ينفي ترشيحه لمنصب محافظ كربلاء

2019/06/28 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب السابق رياض غريب عن ائتلاف دولة القانون ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي عن نيته الترشح لمنصب محافظ كربلاء خلفا للمحافظ الحالي عقيل الطريحي الذي صادقت المحكمة الادارية العليا على قرار اقالته الذي صوت عليه مجلس المحافظة .وقال غريب في تصريح له باني انفي نيتي الترشح لمنصب محافظ كربلاء القادم مؤكداً ان بعض الصفحات […]

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