2019/06/28 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن التلفزيون السوري، أن وحدات من الجيش ردت اليوم الجمعة، على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.وقال التلفزيون السوري، إن “أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قرى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يرد على مصدر القذائف التركية وكالة خطوة برس.

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