كولومبيا تعلن استضافتها لنهائي كوبا أمريكا 2020

2019/06/28 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن إيفان دوكي رئيس دولة كولومبيا أن نهائي بطولة كوبا أمريكا 2020 سيقام في بلاده.وتشترك كولومبيا مع الأرجنتين في تنظيم كوبا أمريكا 2020، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.وقال دوكي: “أعتقد أن كولومبيا ستملك سببا آخر لتكون سعيدة”.وستكون نسخة 2020 هي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة […]

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