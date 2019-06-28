2019/06/28 | 12:49

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ايران: الاميركان وحلفاؤهم دعموا ومولوا الارهاب

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الاميركيين

وحلفاءهم هم من يدعمون ويمولون الارهاب.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني في مدينة ارومية (شمال غرب)

قال موسوي، ان هنالك الكثير من الجرائم الكامنة وراء الصورة الضاحكة

والشعارات البراقة للاميركيين وقال، ان ما يقوله الغربيون حول حقوق

الانسان والتسامح والحوار مرحلي الطابع وان ما يهمهم هو استغلال هذه

الامور قدر الامكان.واشار الى تسمية الاسبوع القادم باسبوع الكشف عن حقيقة حقوق الانسان

الاميركية بهدف التعريف بالصورة الحقيقية لقادة البيت الابيض واضاف،

ان من المهم هو اظهار طبيعة مرتكبي وحماة الارهاب في ايران سرا

وعلنا وعلينا ان نثبت للعالم بان ايدي الارهابيين ومن ضمنهم

المنافقين (زمرة خلق الارهابية) عمي القلوب هي في ايدي الاميركيين

دوما.واكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني بان ايران تكبدت اكبر

الاثمان في سياق مكافحة الارهاب وكانت على الدوام ضحية له ومن ضمنها

استشهاد 290 شخصا كانوا على متن طائرة نقل الركاب الايرانية التي

اسقطتها الفرقاطة الاميركية "فينسنس" فوق مياه الخليج الفارسي (عام

1988) واستشهاد المئات من اهالي مدينة سردشت غرب ايران اثر القصف

الكمياوي الذي تعرضت له (من قبل طائرات النظام العراقي البائد عام

1987 ).وتابع موسوي، ان الاميركيين يغالطون كما هو ديدنهم دوما لان من يؤدي

الى تصعيد الارهاب وتمويله هم هذا البلد الاستكباري (اميركا)

وحلفاؤه.

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