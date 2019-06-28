2019/06/28 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، عن تسويق اكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين من الفترة 15/4/2019 ولغاية 27/6/2019 ضمن الحملة التسويقية من محصول الحنطة.وقال العاني في بيان تلقت”خطوة برس” نسخة منه، إن “الموسم التسويقي يحقق نجاحات كبيرة من جهة الكميات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن تسويق ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من الحنطة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن تسويق ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن تسويق ثلاثة ملايين ونصف مليون طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).