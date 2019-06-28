أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لمقررات قمة مجموعة العشرين

2019/06/28 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تراجعت أسعار النفط الجمعة، إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت ضمن قمة مجموعة “العشرين”.وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود مزيج “برنت” العالمي بنسبة 0.5% إلى 66.20 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “غرب

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