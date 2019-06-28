القبض على عصابة تمارس عمليات الخطف والتسليب وابتزاز الشركات شمال البصرة

2019/06/28 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض على عصابة تمارس عمليات الخطف والتسليب وابتزاز الشركات الاستثمارية العراقية والأجنبية بقضاء القرنة و منطقة السويب وقرية الهليجية و قرب حقل مجنون النفطي والقيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية.وذكر مصدر امني في بيان ا”ن العصابة المكونة من 6 متهمين كانت مطلوبة للقضاء وفق المادة (٤٠٦) حيث تم القاء القبض على […]

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