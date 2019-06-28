“بالفديو”.. فيلم للمخرج العراقي “نوزاد شيخاني” يحصد الجائزة الكبرى في جائزة الزيتونة الذهبية

2019/06/28 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توج الفيلم الروائي (تورن) من إخراج وإنتاج المخرج العراقي “نوزاد شيخاني” بالجائزة الكبرى (جائزة الزيتونة الذهبية) في الحفل الختامي لمسابقات المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس عاصمة السينما العربية.مخرج ومنتج العمل “نوزاد شيخاني” عبر عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج و قال، انه “يهدي هذه الجائزة إلى العراقيين اجمع و بالأخص الايزيديين […]

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