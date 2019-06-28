2019/06/28 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، مقر السفارة البحرينية في بغداد.

وقال مصدر امني ان وصول الياسري الى مقر السفارة جاء للاطلاع على الاوضاع التي شهدتها السفارة بعد اقتحامها من قبل متظاهرين.

واضاف المصدر ان الياسري اوعز بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية للسفارة، مشيرا الى ان امن السفارات والبعثات خط احمر، رافضا التجاوز على البعثات الدبلوماسية تحت اي ظرف، فيما اعتقلت القوات الامنية اربعة خمسين شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد وسيطرت على الوضع الأمني.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل مقر السفارة البحرينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل مقر السفارة البحرينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).