توقعات بموجة حر تاريخية تضرب دولاً اوربية وعربية.. حرائق ووفيات محتملة في هذه الدول !

2019/06/28 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

كشف المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق العطية، الجمعة، 28 حزيران، 2019، تطورات "الموجة الحارة"، العالمية فيما اشار الى انها ستكون تاريخية.

وقال العطية، عبر جداريته على منصة فيسبوك، إن "موجة حر تاريخية تضرب اوروبا قادمة من شمال إفريقيا.



ودرجات الحرارة تتجاوز السجلات الحرارية لـ شهر يونيو/حزيران هناك وتحديدا في فرنسا وألمانيا وبولندا والتشيك والحرائق تلتهم غابات في اسبانيا..



وتقارير تشير الى وفيات!".

وأضاف: "يتوقع أن تشهد درجات الحرارة المزيد من الارتفاع في الكثير من دول أوروبا في الأيام الثلاثة المقبلة...



وربما سـتتجاوز درجة الحرارة حاجز الـ 45 درجة اليوم الجمعة في عدد من المدن شمال شرقي إسبانيا".

واردف: "كما تشير التوقعات الجوية إلى أن درجات الحرارة سـتتجاوز 40 درجة في إيطاليا، حيث أطلقت السلطات في بعض المدن أعلى درجات التحذير من الموجة الحارة".

واكمل: "حرائق ومشاكل في التيار الكهربائي ومشاكل صحية في العراق والجزائر وخسائر في الموارد الزراعية الأردنية، والغاء رحلات جوية وخسائر اقتصادية في عدد من مطارات اوروبا".

ورأى العطية انه بينما "تحدث مثل الموجات الحارة هذه بشكل طبيعي في بعض الدول ومنها العراق، لكن من المؤكد أن هذه الموجات سوف تتكرر بسبب التغير المناخي وذلك استنادا الى البيانات الجوية العالمية المرصودة منذ القرن التاسع عشر التي تشير الى أن درجة حرارة سطح الأرض ارتفعت بواقع درجة واحدة منذ الثورة الصناعية".

واقتبس العطية عن تقرير لـ معهد متخصص في دراسات المناخ في بوتسدام (ألمانيا) أن "أكثر خمس فصول صيف حرارة منذ عام 1500 كانت جميعها في القرن الواحد والعشرين".

واختتم قائلا: إن "ظاهرة الاحترار العالمي بدأت تأخد منحنى تصاعديا سريعا ويجب على الجميع التعاون عبر زراعة الأشجار واستخدام الطاقة المتجددة".

بغداد اليوم- البصرة

طالبت النائب عن محافظة البصرة، صفاء مسلم بندر، المحافظ اسعد العيداني، باتخاذ اجراءات عاجلة لمكافحة الكلاب السائبة فيما اشار عدد من الاهالي بأن هذه الظاهرة باتت تهدد حياتهم ويجب ايجاد معالجات قبل فوات الان.

وحصلت (بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، 28 حزيران، 2019، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأك

بغداد اليوم - ديالى

دعت النائب في البرلمان غيداء كمبش، اليوم الخميس، إلى وضع حلول جذرية لإنهاء ظاهرة دخان النفايات الأبيض من سماء مدينة بعقوبة.

وقالت غيداء كمبش، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المناطق المحيطة بمدينة بعقوبة تعاني م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات بموجة حر تاريخية تضرب دولاً اوربية وعربية.. حرائق ووفيات محتملة في هذه الدول !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات بموجة حر تاريخية تضرب دولاً اوربية وعربية.. حرائق ووفيات محتملة في هذه الدول !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).