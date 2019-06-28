النزاهة تضبط متهماً بترويج عملةٍ مُزيَّـفةٍ في ديالى

2019/06/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت هيأة النزاهة عن تنفيذ فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى عمليَّة ضبطٍ لمُتهمٍ بترويج عملةٍ مُزيَّفةٍ في المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ العملية تمَّت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ في ديالى.دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت في بيان تلقت /المعلومة/،نسخة منه، في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ “فريق المكتب قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة […]

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