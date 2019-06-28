إعتقال ثلاثة مطلوبين للقضاء بينهم محكوم بالاعدام في كربلاء

2019/06/28 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بينهم محكوم بالاعدام في المحافظة.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن “قوة من مديرية استخبارت ومكافحة الإرهاب في كربلاء القت القبض على ثلاثة أشخاص احدهم محكوم بالأعدام غيابيا، وشخصين قتل عمد”، مشيرا الى أن “عملية إلقاء […]

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