2019/06/28 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | الدرجات الخاصة والصفقة المستوردة | مع محمد الساعدي 2019/6/27) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2wEZHvssSKE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | الدرجات الخاصة والصفقة المستوردة | مع محمد الساعدي 2019/6/27) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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