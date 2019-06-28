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برشلونة يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن ديمبلي


برشلونة يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن ديمبلي
2019/06/28 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن المقابل الذي يريده برشلونة، للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان...

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