2019/06/28 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن ديمبلي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن المقابل الذي يريده برشلونة، للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برشلونة يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن ديمبلي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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