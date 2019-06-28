 نائب عراقي يطالب باستدعاء السفير التركي لدى بغداد

2019/06/28 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر نائب عن كتلة التغيير في العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي طال منطقة كورتك في قنديل بمنطقة كردستان، محملا حكومتي كردستان وبغداد مسؤولية م...

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