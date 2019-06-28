خلية الاعلام.. تتهم جهات بمحاولة إرباك الوضع الأمني بالبصرة

2019/06/28 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهمت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، جهات بمحاولة إرباك الوضع الأمني في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، انه"مرة اخرى

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