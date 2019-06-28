استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق في البحرين وتسليمه مذكرة احتجاج

2019/06/28 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق لدى المنامة وسلمته مذكرة احتجاج حول "اقتحام السفارة البحرينية ببغداد"، فيما رحبت بموقف

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