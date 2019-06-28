خطيب التيار الصدري يطالب الحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة لحماية العراق من “المخربين”

2019/06/28 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب خطيب التيار الصدري ضياء الشوكي بالتحقيق بالحرائق التي استهدفت الاراضي الزراعية والدوائر والممتلكات العامة والخاصة .جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية التي القاها الشوكي في مسجد الكوفة بحضور أتباع التيار الصدري.ووصف الشوكي تعامل الحكومة بما يحصل في تلك الحرائق ، ب ” التغافل غير المبرر” وعدم وجود توضيح منها حول ما […]

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