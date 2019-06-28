2019/06/28 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن إطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن إطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).