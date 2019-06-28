2019/06/28 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت ممثليه المدائن والنهروان برعاية مكتب المرجع اليعقوبي (دامت بركاته) بتوزيع العصائر والماء على الطلبة في النهروان من قبل الأخوه في موكب أحباب الزهراء عليها السلام , للتخفيف من معاناتهم في الحر الشديد.حيث تم توزيع 1300عصائر و 1000 ماء للطلاب والكادر التدريسي والحمايات المدرس تم ذلك في عدة مراكز امتحانيه لطلبة الثالث المتوسط وهم: …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت شعار بالعلم نرتقي ممثليه المدائن والنهروان توزع الماء والعصير على الطلبة النعيم نيوز.

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