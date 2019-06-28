2019/06/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استدعت وزارة خارجية البحرين، الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق لدى المنامة وسلمته مذكرة احتجاج حول “اقتحام السفارة البحرينية ببغداد”، فيما رحبت بموقف الحكومة العراقية حول تلك الاحداث.وقال الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف محمد جميل، إن “وزارة خارجية مملكة البحرين استدعت القائم بأعمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن اقتحام سفارتها وكالة خطوة برس.

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