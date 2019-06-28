النجيفي يكشف عن مشروع لإعادة إعمار الموصل

2019/06/28 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد محافظ نينوى الأسبق، اليوم الجمعة، إن الموصل تنقصها الارادة السياسية ودعم الحكومة لاعادة اعمارها بنفسها.وقال النجيفي في تغريدة على حسابه تويتر، إن “الموصل قادرة على إعمار نفسها بالاعتماد على مواردها ولكن ينقصها الإرادة السياسية وتشريعات من مجلس النواب ودعم حكومة المركز”.

واضاف: “أقوم هذه الأيام بإنضاج مشروع بهذه الأبعاد فان لقي من يتبناه فسنكون داعمين له وإلا فانه سيكون برنامجنا القادم”.

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