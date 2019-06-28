2019/06/28 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 بدءًا بالعهد الملكي، ومرورا بالعهود الجمهورية، وصولا إلى مرحلة ما بعد الاحتلال، تعاقب على حكم العراق رجال منهم من حافظ على وحدته ودافع عن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجال في ذاكرة العراقيين بقلم احمد صبري) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجال في ذاكرة العراقيين بقلم احمد صبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).