الإعلام الامني تتهم جهات بمحاولة إرباك الوضع في البصرة

2019/06/28 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اتهمت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، جهات بمحاولة إرباك الوضع الأمني في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، انه”مرة اخرى تتعالى بعض الاصوات مدفوعة الثمن تحاول زعزت الامن في محافظتنا الفيحاء من خلال اعادة مسرحية الشغب وحرق الشوارع واستهداف منازل بعض المسؤولين لأرباك الوضع الامني”.واضافت، ان”المعلومات التي […]

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