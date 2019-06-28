وزير الداخلية يؤكد إحالة جميع المتهمين بالاعتداء على سفارة البحرين إلى القضاء

2019/06/28 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الجمعة، احالة المعتقلين بحادثة الاعتداء على السفارة البحرينية في العاصمة بغداد الى الجهات التحقيقية والقضائية.وقال الياسري في بيان ، انه “سيتم إحالة الملقى القبض عليهم في حادث محاولة الاعتداء على سفارة مملكة البحرين إلى الجهات التحقيقية والقضائية ذات العلاقة”.وأضاف أن “الاحالة تأتي من اجل إكمال كافة […]

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