بانوراما اليوم 27 – 6 – 2019

2019/06/28 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: تعزيزا للفكر الإسلامي الواعي..لقاء يجمع بين مدير مؤسسة الأمل الإعلامية ومدير قناة الكوثر الفضائية .الأحد المقبل مؤتمر دولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق.الزراعة تنفي منح أي جهة إجازة لاستيراد البيض.أكثر من 465 ألف طالب وطالبة …

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