2019/06/28 | 13:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: تعزيزا للفكر الإسلامي الواعي..
لقاء يجمع بين مدير مؤسسة الأمل الإعلامية ومدير قناة الكوثر الفضائية .
الأحد المقبل مؤتمر دولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق.
الزراعة تنفي منح أي جهة إجازة لاستيراد البيض.
أكثر من 465 ألف طالب وطالبة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 27 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لقاء يجمع بين مدير مؤسسة الأمل الإعلامية ومدير قناة الكوثر الفضائية .
الأحد المقبل مؤتمر دولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق.
الزراعة تنفي منح أي جهة إجازة لاستيراد البيض.
أكثر من 465 ألف طالب وطالبة …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 27 – 6 – 2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 27 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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