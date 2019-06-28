العراق يؤكد للبحرين عدم تأثر العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والمنامة بعد حادث السفارة

2019/06/28 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة، لنظيره البحريني خالد بن أحمدآل خليفة، أن حادث السفارة لن يؤثر على التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً بـ آل خليفة، وأعرب خلاله عن إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين

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